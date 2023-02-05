سوريا ..."قسد" تفرض حظرا شاملا في بلدات بريف دير الزور الشرقي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء الإعلان عن الحظر عبر مكبرات الصوت ومن المقرر الاستمرار به لمدة 3 أيام، وسيتم إغلاق الطريق العام من جسر البصيرة باتجاه بلدة الصبحة، كما أغلقت جميع الطرقات والمحال التجارية في الصبحة وابريهة.
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فرضت ميلشيا "قسد" التابعة للاحتلال الاميركي حظرا شاملا بريف دير الزور الشرقي، على خلفية الاشتباكات التي دارت بين الأهالي ودورية تابعة لـ"قسد".
وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء الإعلان عن الحظر عبر مكبرات الصوت ومن المقرر الاستمرار به لمدة 3 أيام، وسيتم إغلاق الطريق العام من جسر البصيرة باتجاه بلدة الصبحة، كما أغلقت جميع الطرقات والمحال التجارية في الصبحة وابريهة.
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