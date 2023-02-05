سوريا ..."قسد" تفرض حظرا شاملا في بلدات بريف دير الزور الشرقي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء الإعلان عن الحظر عبر مكبرات الصوت ومن المقرر الاستمرار به لمدة 3 أيام، وسيتم إغلاق الطريق العام من جسر البصيرة باتجاه بلدة الصبحة، كما أغلقت جميع الطرقات والمحال التجارية في الصبحة وابريهة.

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