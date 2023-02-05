مسؤول: طاقة موانئ إيران الاستيعابية ترتفع من 19 الى 270 مليون طن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن "صفائي" أشار في تصريحه الى تطوير عمليات النقل البحري الايراني، بما يشمل زيادة عدد موانئ البلاد في مرحلة ما بعد انتصار الثورة الاسلامية.

ولفت المسؤول الإيراني إلى ان حجم النقل البحري في البلاد اليوم يزيد عن 11 مليون طن سنويا، وان 90 بالمائة من عمليات التبادل التجاري بين ايران وسائر الدول تتم عبر النقل البحري.

وتابع المدير التنفيذي لمنظمة الموانئ والملاحة البحرية الايرانية: "هناك 11 ميناء رئيسيا، شمال وجنوبي البلاد، تواصل نشاطها في مجال النقل البحري، فضلا عن 300 ميناء فرعيا على امتداد السواحل الشمالية والجنوبية التي يتم استخدامها لاغراض مختلفة، وبما يسهم في تطوير الاقتصاد البحري للجمهورية الاسلامية الايرانية".

وعن تجارة الترانزيت أكد "صفائي" انها قائمة من خلال عمليات نقل السلع بواسطة الموانئ الشمالية والجنوبية والشرقية.

وتابع المسؤول الإيراني: لقد اجرينا مفاوضات مميزة لاسيما مع الدول المشاطئة شمالا وجنوبا، بهدف زيادة حجم الترانزيت معها، وبالتالي تطوير اداء وطاقات الموانئ الايرانية اكثر فاكثر .

وتعمل الحكومة الإيرانية الحالية، بقيادة الرئيس الإيراني "إبراهيم رئيسي" على تطوير العلاقات التجارية مع دول المنطقة والعالم، عن طريق إبرام معاهدات مختلفة في هذا الصدد.

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