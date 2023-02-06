ارتفاع عدد الضحايا في زلزال تركيا إلى 1651 شخص

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) ارتفاع عدد قتلى الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد إلى 1651 شخصا.

وأفاد رئيس إدارة الكوارث والطوارئ التركية يونس سيزر في تصريح صحفي الإثنين، أن 1651 شخصا لقوا مصرعهم جراء الزلزال الذي ضرب ولاية قهرمان مرعش وبلغت قوته 7.7 درجات.

وأضاف أن عدد المصابين ارتفع إلى 11 آلاف و119 شخصا، فيما بلغ عدد المباني التي تدمرت بفعل الزلزال 2834.

وأشار إلى أن 130 هزة ارتدادية وقعت في المنطقة عقب الزلزال.

وأردف:" ما يقرب من 15 ألف عنصر بحث وإنقاذ ونحو 5 آلاف مركبة ومعدات بناء ينشرون في منطقة الزلزال".

وأوضح سيزر أنه تم إرسال 35 ألف خيمة إلى المنطقة لتوفير المأوى للسكان، وتم شحن ما يقرب من 360 ألف بطانية إلى المنطقة.

وضرب زلزال، فجر الإثنين، تركيا وسوريا بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، أعقبه آخر ظهرا بقوة 7.6 درجات، مخلفين خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.

المصدر: الاناضول

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