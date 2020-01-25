إيران مستعدة لإرسال المساعدات لمنكوبي الزلزال

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف أعرب عن تعاطفه ومواساته مع الحكومة والشعب التركي، معلنا استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لإرسال المساعدات اللازمة لمنكوبي الزلزال.

كما أعرب وزير الخارجية التركي عن امتنانه لتعاطف الحكومة والشعب الإيراني.

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب شرق البلاد إلى 20 حالة وفاة، والمصابين إلى 1015 شخصا، في عدد من الولايات التركية.

