اللواء باقري: القوات المسلحة الإيرانية تعلن استعدادها لمساعدة ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن اللواء محمد باقري، خلال اتصال هاتفي مع وزير الدفاع التركي اللواء خلوصي أكار، ووزير الدفاع السوري علي محمود عباس، عن استعداد القوات المسلحة الايرانية لإرسال فرق طبية وإنقاذ.

واعرب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية عن تعازيها ومواساته للحكومة وعائلات الضحايا في البلدين الصديقين والشقيقين تركيا وسوريا وتمنى من الباري تعالى الرحمة والاستغفار للضحايا و الصبر والسلوان لاسر الضحايا والشفاء للمصابين.

إن عدد الضحايا ومقدار الأضرار التي سببها الزلزال العنيف الذي ضرب تركيا وسوريا صباح الاثنين في ازدياد مستمر.

ان في تركيا وحدها، بلغ عدد قتلى الزلزال 3432 شخصا والجرحى 21 ألفا و103، وفقا لأحدث إحصاء أعلنته إدارة الكوارث والطوارئ.

من جهة أخرى، نقلت وكالة سانا التابعة للنظام السوري عن وزارة الصحة أن عدد ضحايا الزلزال ارتفع إلى 812 قتيلا و1449 مصابا في محافظات حلب واللاذقية وحماة وريف إدلب وطرطوس في حصيلة غير نهائية.

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