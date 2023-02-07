وزارة الدفاع الايرانية تعلن عن استعدادها لمساعدة ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعرب العميد محمد رضا آشتياني في رسالتين منفصلتين، عن تعازيه لوزير الدفاع الوطني لتركيا، خلوصي آكار، و وزير الدفاع للجمهورية العربية السورية، الفريق علي محمود عباس اثر الزلزال المفجع في هذين البلدين.

وقال وزير الدفاع الايراني: "أنها أثارت الأنباء المؤسفة والمفجعة للزلزال ومقتل وإصابة عدد كبير من مواطني الدولتين الصديقتين لجمهورية تركيا وسوريا حزنا كبيرا لدينا".

وأضاف: "اعرب عن تعازي وتعاطف القوات المسلحة الايرانية، للحكومة والشعب وقوات المسلحة لجمهورية تركيا وسوريا".

وتابع: "فإن وزارة الدفاع ودعم القوات المسلحة في الجمهورية الإسلامية الايرانية، تعلن عن استعدادها لتقديم مساعدات الإغاثة لضحايا الحادث بكل إمكانياتها".

/انتهى/