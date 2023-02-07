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٠٧‏/٠٢‏/٢٠٢٣, ٨:١٥ م

باقري يصل بيروت لاجراء محادثات مع المسؤولين اللبنانيين

باقري يصل بيروت لاجراء محادثات مع المسؤولين اللبنانيين

وصل المساعد السياسي لوزير الخارجية الايراني علي باقري اليوم الثلاثاء الى العاصمة اللبنانية بيروت لاجراء محادثات مع المسؤولين اللبنانيين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المساعد السياسي لوزير الخارجية الايراني علي باقري، أشار لدى وصوله الى مطار بيروت ان زيارته تندرج في اطار استمرار المشاورات مع المسؤولين اللبنانيين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك .

واضاف باقري ان العلاقات بين البلدين تشهد تقدما وكلما تطورت هذه العلاقات بشكل اكبر تزداد الحاجة للتعاون والتشاور.

وسيلتقي باقري في هذه الزيارة بوزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ، بالاضافة الى ممثلي الفصائل الفلسطينية في لبنان .

وسيشارك باقري في مراسم الاحتفال بالذكرى الـ 44 لانتصار الثورة الاسلامية في المبنى الجديد للسفارة الايرانية في بيروت.

/انتهى/

رمز الخبر 1930469

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