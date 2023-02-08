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٠٨‏/٠٢‏/٢٠٢٣, ١٠:٣٢ ص

انضمام 70 زورقا لقيادة حرس الحدود في محافظة هرمزکان

انضمام 70 زورقا لقيادة حرس الحدود في محافظة هرمزکان

تم الحاق 70 زورقا من مختلف الفئات الی حرسس الحدود الایراني في محافظة هرمزکان بحضور القائد العام لقوات الامن الداخلي الايراني، العميد احمدرضا رادان،.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أقيمت مراسم انضمام 70 زورقا لقيادة حرس الحدود الایرانی في بندر عباس صباح الأربعاء.

في هذا الحفل الذي أقيم بالتزامن مع الذكرى الرابعة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية الإيرانية ، وبحضور القائد العام لقوات الامن الداخلي الايراني، العميد احمدرضا رادان، و وزير الدفاع الايراني، العميد محمدرضا اشتياني، وقائد حرس الحدود، العميد احمد علي كودرزي، تم الحاق 70 زورقا من مختلف الفئات الی حرسس الحدود.

وتستخدم هذه الزوارق في مجال الملاحة وحماية الحدود المائية لبلدنا في سواحل مقاطعة هرمزکان.

/انتهی/

رمز الخبر 1930478

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