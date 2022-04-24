بحرية حرس الثورة الاسلامية توقف سفينة أجنبية تحمل 200 ألف لتر من الوقود المهربة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مدير العلاقات العامة للمنطقة البحرية الثانية للحرس الثورة الإسلامية العقيد غلامحسين حسيني: استولى مقاتلو المنطقة البحرية الثانية لحرس الثورة الإسلامية على سفينة أجنبية تحمل 200 ألف لتر من الوقود المهربة في شمال الخليج الفارسي.

وأضاف: "في هذا الصدد، تم اعتقال ثمانية من أفراد طاقم هذه السفينة وتم توجيههم إلى ميناء بوشهر وتسليمهم للسلطات القضائية لاستكمال إجراءات التحقيق والإجراءات القانونية".

وقال حسيني: "كما انه تم تفتيش خمسة زوارق كانت تنوي تزويد هذه السفينة الأجنبية بالوقود وتسلم وثائقهم لمزيد من التحقيق واستكمال التحقيق".

وأشار مدير العلاقات العامة بالمنطقة الثانية بالقوات البحرية لحرس الثورة الإسلامية إلى أن مكافحة التهريب، وخاصة تهريب الوقود، من الأولويات المهمة لقوات البحرية التابعة لحرس الثورة، والتي تهدف إلى دعم الإنتاج الوطني وديناميكية اقتصاد البلاد.

وأكد حسيني على انه "لن تكون شواطئ الخليج الفارسي والمياه المحيطة به مكانًا آمنًا للمتربحين والمهربين".

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