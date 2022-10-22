القوات البحرية الايرانية تجهز عوامة الشهيد باقري بالمروحية و الصواريخ والمسيرات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار قائد بحرية حرس الثورة الاسلامية الايرانية الادميرال علي رضا تنكسيري خلال لقاء صحفي له الي اجراءات القوات البحرية لضمان أمن البلاد، قائلا: الأمريكيون يفعلون عكس ما نفعله لذلك يجب علينا أن نستخدم معدات جديدة لتمكننا من الهجوم من مسافة بعيدة بدقة أعلى وسرعة متزايدة .

وأضاف تنكسيري: لذلك قد جهزنا العوامات التي صنعناها بعد الدفاع المقدس بما فيها عوامة ذوالفقار بالصواريخ البحرية و قمنا بزيادة سرعتهم حيث وصلت من 55 عقدة إلى 75 عقدة ثم إلى 90 عقدة و سنحاول زيادة سرعة هذه العوامات الي اكثر من 90 عقدة في المستقبل بينما لاتزيد سرعة اسرع عوامة امريكية من هذا النوع 35 عقدة.

وتابع القول: انه تمكنت بحرية حرس الثورة الاسلامية باستخدام الزوارق السريعة، من استيعاب أكثر من 52 ضحية خلال عام ونصف من الصراع المباشر مع الأمريكيين، وبالمقابل قدمنا ​​9 شهداء، بينما افقدنا اربعة زوارق فقط ولكن الأمريكيين في المقابل فقدوا ثلاث سفن، بما في ذلك سفينة صموئيل روبرت، وسفينة سي اور سي تي، و سفينة سنغاري، بالإضافة إلى مروحيتن.

وأشار قائد القوات البحرية لحرس الثورة الى تصنيع عوامات جديدة في البلاد مبينا أن عوامة الشهيد باقري التي سيتم صنعها قريباً، أنه بالإضافة إلى وجود أسطول بداخلها، فإنها تحتوي أيضًا على مدرج يمكن للمسيرات التحرك والتحليق و النزول عليها و من مواصفاتها أيضا أن طولها يبلغ 240 مترا وارتفاعها 21 مترا ومجهزة بالمروحية والصواريخ و المسيرات كما يتم بناء هذه العوامة بطريقة تسمح لحوالي 60 طائرة مسيرة بالتحليق والنزول على سطحها حيث هناك مدرج على ظهر السفينة.

واوضح الادميرال تنكسيري أن مهمة بحرية حرس الثورة الرئيسية في الخليج الفارسي، لكننا ننسق كذلك مع أسطول بحرية الجيش في بحر عمان لنجعل الممر طبيعيا وآمنا لسفن بلادنا، بالطبع حرس الثورة الاسلامية لا يبحث عن صناعة عوامات كبيرة وهدفه من تصنيع عوامات الشهيد سليماني و الشهيد مهدوي و الشهيد باقري هو استخدامها كقواعد متنقلة لزوارق فئة "عاشوراء".

/انتهى/