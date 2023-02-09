مستوطنون يقتحمون "الأقصى" من جهة باب المغاربة وزوارق تستهدف الصيادين في غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن مصادر مقدسية، صرحت بأنّ المستوطنين أجروا جولات استفزازية داخل باحات المسجد، وأدوا طقوسًا تلمودية فيه.

ويتعرض الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات من المستوطنين، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لفرض مخطط تقسيمه زمانيًا ومكانيًا.

وتعمل حكومة الاحتلال الحالية، اليمينية المُتطرّفة، على تشديد الخناق على الشعب الفلسطيني، وتسعى لفرض واقع جديد على مدينة القدس يتماشا مع استراتيجية التهويد المُتّبعة من قبلهم.

زوارق الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين في عرض بحر شمال قطاع غزة

وفي غزة، استهدفت زوارق الاحتلال الحربية صباح اليوم الخميس، مراكب الصيادين في عرض بحر شمال قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية، أن زوارق الاحتلال أطلقت النار اتجاه مراكب الصيادين، الأمر الذي دفع الصيادين لمغادرة البحر خشية على حياتهم.

ويُمعن الاحتلال في عدوانه تجاه الشعب الفلسطيني بكل مكوناته، فتستهدف الصيادين والمزارعين وتحاربهم في لقمة عيشهم، بإطلاق النار عليهم مما يؤدي إلى استشهادهم واصابتهم فضلاً عن اعتقال الكثير منهم.

وشهدت الفترة الأخيرة تصاعد لقوى المقاومة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الأمر الذي يؤرق الاحتلال الصهيوني ويزعزع منظومته الامنية المزعومة.

/انتهى/