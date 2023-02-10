وزيرا خارجية المجر وطاجيكستان يهنئان أمير عبداللهيان بالذكرى الـ 44 لانتصار الثورة الإسلامية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بعث وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو برسالة إلى حسين أمير عبد اللهيان وزير خارجية بلادنا، هنأ فيها باليوم الوطني للجمهورية الإسلامية الايرانية والذكرى الـ 44 لانتصار الثورة الإسلامية.

كما أعرب وزير خارجية المجر في هذه الرسالة عن سعادته بتعزيز التعاون العلمي والثقافي والتعليمي بين البلدين في العام الماضي من خلال إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة، وأكد على استمرار التعاون الفعال بين البلدين.

وهنأ ايضا وزير خارجية جمهورية طاجيكستان، سراج الدين مهر الدين، وزير الخارجية الايراني برسالة بمناسبة ذكرى الـ44 لانتصار الثورة الإسلامية. وأعرب في هذه الرسالة عن ارتياحه للتقدم الكبير الذي أحرزته الجمهورية الإسلامية الإيرانية في جميع مجالات حيث زاد من مكانتها على الساحة الدولية.

واضاف إنني على ثقة من أن العلاقات الودية والتعاون المتعدد الأطراف سيتعززان على أساس القيم التاريخية والثقافية المشتركة والقدرات الكبيرة للبلدين.

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