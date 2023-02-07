أمير عبداللهيان: وصول فرق الإغاثة الإيرانية إلى تركيا / نحن مع الشعب والحكومة التركية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الدكتور أمير عبد اللهيان إن خبر الزلزال المأساوي الذي ضرب جنوب تركيا قد أثر بشدة علينا ونحن مؤلمون من هذا الحدث، لذلك نقدم تعازينا لفخامتكم وحكومة وشعب جمهورية تركيا الغالي، ولا سيما العائلات المنكوبة. في هذا الوضع الصعب، نحن مع الشعب والحكومة التركية.

وأضاف وزير خارجية بلادنا: بناءً على أوامر فخامة الرئيس الايراني، فإن منظمة الهلال الأحمر للجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة للتعاون الكامل معكم وتقديم المساعدة اللازمة. وفي هذا الصدد، وصل الفريق الطبي والإغاثي التابع للهلال الأحمر الإيراني إلى تركيا الليلة الماضية للمساعدة في إنقاذ الجرحى.

وتابع الدكتور أمير عبد اللهيان: بالإضافة إلى الشعب التركي العزيز، نحن قلقون بشأن أوضاع الإيرانيين والطلاب الذين يعيشون في المناطق المتضررة من الزلزال، ونتمنى مساعدتكم لهؤلاء الاشخاص.

وفي الختام تمنى وزير خارجية بلادنا من الباري تعالى الرحمة والاستغفار للضحايا والشفاء العاجل للمصابين، والصبر والسلوان لأسر الضحايا والعزة والعافية للشعب التركي.

كما أعرب السيد جاويش أوغلو وزير خارجية تركيا عن تقديره للدعم والتعاطف من جانب رئيس الجمهورية ووزير الخارجية وحكومة وشعب إيران مع الرئيس والحكومة والشعب التركي.

وفي معرض شرحه لوضع الزلزال الحالي والأضرار الأولية، أعرب وزير الخارجية التركي عن امتنانه وتقديره لاستعداد إيران لإرسال فريق طبي وإغاثي من الهلال الأحمر.

كما أكد اهتمام الحكومة التركية بأوضاع الإيرانيين والطلاب والتعاون مع السفارة الإيرانية في أنقرة والقنصلية الإيرانية العامة في أرضروم لتقديم أي مساعدة لهم.

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