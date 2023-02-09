وزير الخارجية : "التفاوض من اجل التفاوض" لا نقبله

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال وزير الخارجية حسين امير عبداللهيان، انه طالما المفاوضات قائمة على تحقيق اهداف ملموسة وعملانية، ستبقى في مسار الدبلوماسية، مؤكدا؛ اننا لا نقبل بالتفاوض من اجل التفاوض.

وجاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى، اليوم الخميس ،لمناسبة الذكرى الـ44 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران مع السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المتعمدين لدى ايران.

واضاف "امير عبداللهيان"، في معرض الاشارة الى مفاوضات الغاء الحظر عن ايران : نحن نولي اهمية كبيرة الى الدبلوماسية والمفاوضات، في هذا المسار، اننا لم ننسحب من طاولة المفاوضات.

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