اللواء باقري: حرس الثورة من صلب الشعب الإيراني وله مكانة في قلوبهم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيراني، اللواء محمد باقري، أشار إلى المشاركة الكبيرة للشعب في مسيرات انتصار الثورة هذا العام ، وقال إن الحظر والضغوط على جهاز حرس الثورة الإسلامية في ايران لا تفضي بنظر الشعب الايراني سوى الى تقوية هذا الجهاز .

وأضاف: "حرس الثورة من صلب الشعب الإيراني وله مكانة في قلوبهم".

وأكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة أن الشعب يسعى لتحقيق أهدافه جنباً إلى جنب مع حرس الثورة الإسلامية والجيش والقوات المسلحة التي تدعمهم.

وأوضح اللواء باقري أن أعداء الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن يحققوا اي شيء ، وان الشعب سيحقق بفضل الله مبادئ الثورة بالكامل.

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