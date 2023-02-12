حرس الثورة الإسلامية يثمن حضور الشعب الإيراني في مسيرات يوم أمس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعتبر حرس الثورة الإسلامية في بيان مع التقدير للحضور الملحمي المجيد والمذهل للشعب الايراني العظيم في المسيرة الوطنية ليوم أمس، ان حماية المصالح الوطنية والاستجابة لحاجات الشعب والنظام من أهم اهداف قوات حرس الثورة الاسلامية.

وجاء في جزء من هذا البيان: ان تواجد عشرات الملايين من الإيرانيين في مسيرات يوم أمس، أثبت للأعداء انهم اخطاؤوا في حساباتهم مرة أخرى تجاه الإيرانيين ومبادئ السامية للثورة الإسلامية، والإمام الخميني (رض) والشهداء وقائد الثورة الإسلامية آية الله الخامنئي (مد ظله العالي) .

ويضيف هذا البيان: من ناحية أخرى، فإن هذا الوجود المجيد والهادف جعل الأعداء الوهميين يعانون من صدمة استراتيجية وفشل مذل، حتى بعد الاستثمار وبناء تحالف شامل وإحضار جميع أفرادهم إلى الميدان لإحداث اليأس ومنعهم الناس من حضور مسيرة 22 بهمن. ومن ناحية أخرى، يجب على المؤسسات ووكلاء النظام لتطوير التدابير والسعي وراء برامج فعالة وجادة للحد من المشاكل الاقتصادية والمعيشية للناس وبذل المزيد من الجهود في هذا المجال.

واضاف البيان إن حرس الثورة الاسلامية یدرك تمامًا الجوانب الواضحة والخفية لخطط العدو لتهميش واحتلال قدرات النظام في جميع القضايا. وانه يتعامل مع تهديدات ومؤامرات العدو، خاصة في مجال الحرب المعرفية والهجينة، بحزماً كامل.

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