قائد القوة الجوفضائية: لقد فرضنا إرادتنا على العدو

وأفادت و كالة مهر للأنباء، انه هنأ العميد حاجي زاده، خلال لقاء له مع مجموعة من الشباب الايراني، ذكرى انتصار الثورة الاسلامية، قائلا: "المستقبل لكم أيها الشباب؛ انكم ورثة الجهود والدماء الطاهرة التي قدمت من أجل المثل العليا للثورة".

وأشار إلى حقبة ما قبل انتصار الثورة الإسلامية، مضيفا: "في ذلك الوقت كان أمننا وقوتنا في أيدي الأمريكيين، بحيث كان يتواجد 50 ألف مستشار أمريكي في إيران، وكانت الصناعات الاساسية لبلدنا بأيديهم، لكننا الآن اصبحنا قوة عظمى".

وقال قائد قوة الجوفضائية لحرس الثورة: "بعد انتصار الثورة الإسلامية لم يتوقف أعداء بلادنا عن اعمالهم الخبيثة ضد شعبنا، ولكننا تمكنا من فرض إرادتنا على العدو في المجالين العسكري والأمني، ويمكننا أيضا تحقيق الأهداف السامية للثورة في المجالات الأخرى بإرادتنا".

وأكد العميد حاجي زاده أن العدو اليوم في موقف ضعف وكل هذا الضجيج الذي نسمع منه ليس من موقع القوة، بل انه يدل على ضعفه ويؤكد انه وصل إلى نهايته.

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