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١٢‏/٠٢‏/٢٠٢٣, ٣:٥٦ م

الصحة الايرانية: وفاتين و161 اصابة جديدة بكورونا خلال الیوم المنصرم

الصحة الايرانية: وفاتين و161 اصابة جديدة بكورونا خلال الیوم المنصرم

اعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عبر تقريرها اليومي حول مستجدات كورونا أنه تم تسجيل161 اصابة وحالتي وفاة جديدة خلال اليوم المُنصرِم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن بيان الوزارة الصادر اليوم الأحد حول آخر الإحصائيات الرسمية المتعلقة بفيروس كورونا في ايران، أعلن أن اجمالي عدد الذين تعرضوا للاصابة بهذا الفيروس داخل البلاد لحد اليوم، 7 ملايين و 565 الفا و552 شخصا، ومجموع الوفيات 144 الفا و781 حالة.

وعن إحصائيات آخر 24 ساعة، جاء في البيان أنه تم تسجيل 161 اصابة جديدة، بالإضافة لحالتي وفاة بالفايروس.

وعن عدد المتماثلين للشفاء من هذا المرض في ايران لغاية اليوم، أوضح البيان بأن عددهم وصل إلى 7 ملايين و338 الفا و245 شخصا منذ بداية الجائحة إلى يومنا هذا.

و اعلنت الصحة الإيرانية في بيانها، عن توزيع ما يبلغ 155 مليونا و 407 الفا و647 جرعة من اللقاحات المضادة على صعيد البلاد حتّى الآن.

/انتهى/

رمز الخبر 1930605

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