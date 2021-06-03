تسجيل9657 إصابة و170 وفاة جديدة بكورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي قالت: "منذ ظهر أمس الأربعاء ولغاية ظهر اليوم الخميس تم تسجيل 9657 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى مليونين و945 ألفا و100 إصابة مؤكدة.

واوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1400 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

ولفت التقرير الى تعافي مليونين و508 آلاف و907 أشخاص من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واضافت: ان 3924 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

واشار التقرير الى تسجيل 170 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 80658 حالة وفاة.

وحتى الآن تلقى 4،353،388 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا وتلقى 532،929 شخصا الجرعة الثانية، وبلغ إجمالي عدد اللقاحات 4،568،317 جرعة.

واوضحت بانه تم لغاية الان اجراء 20 مليونا و310 آلاف و621 اختبارا للكشف عن الاصابة بالمرض.

واشارت الصحة الايرانية الى الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) في 16 مدينة، والحالة البرتقالية (متوسط الخطورة) في 201 مدينة، والحالة الصفراء (منخفضة الخطورة) في 231 مدينة.

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