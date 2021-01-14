تسجيل6471 إصابة جديدة بكورونا

وافادت وكالة مهر للأنباء أن "لاري" قالت في إحاطتها اليومية الخميس 14 يناير/كانون الثاني، أن 533 حالة من الاصابات الجديدة تم ترقيدها في المستشفيات لتبلغ حصيلة المصابين بكورونا 1,311,810 أشخاص.

وأعربت لاري عن أسفها لوفاة 81 مريضا بفيروس مرض كوفيد 19 في الساعات الـ 24 الماضية لترتفع حصيلة الوفيات الى 56,538 حالة.

ولفتت الى تحسن 1,101,599 حالة إصابة أو مغادرتها للمستشفيات، مؤكدة بالوقت ذاته أن 4437 مريضا حالتهم حرجة تحت العناية المركزة، فيما تم أجراء 8,370,587 تحليلا لتشخيص كورونا في البلاد حتى اللحظة.

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