تسجيل 153 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن وزارة الصحة أشارت الى تسجيل 12آلاف و398 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 3 ملايين و3 الاف و112 شخصا.

وأضافت: ان 1491 شخصا من إجمالي المصابين بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية يتلقون العلاج في المستشفيات، فيما اصبح 3 آلاف و549 شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

وتابعت: ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين من المستشفيات في إيران بلغ مليونين و 612 ألف و91شخصا لغاية الآن.

يذكر أن 21 مليونا و194 الفا و370 شخصا خضعوا حتى الآن لإختبار الاصابة بفيروس كورونا في أنحاء البلاد.

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