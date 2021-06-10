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١٠‏/٠٦‏/٢٠٢١, ٣:٤١ م

الصحة الإيرانية :

تسجيل 153 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 153 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

صرحت الصحة الإيرانية، اليوم الخميس ، أنه تم تسجيل 153 وفاة 12398 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن وزارة الصحة أشارت الى تسجيل 12آلاف و398 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 3 ملايين و3 الاف و112 شخصا.

وأضافت: ان 1491 شخصا من إجمالي المصابين بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية يتلقون العلاج في المستشفيات، فيما اصبح 3 آلاف و549 شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

وتابعت: ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين من المستشفيات في إيران بلغ مليونين و 612 ألف و91شخصا لغاية الآن.

يذكر أن 21 مليونا و194 الفا و370 شخصا خضعوا حتى الآن لإختبار الاصابة بفيروس كورونا في أنحاء البلاد.

/انتهى/

رمز الخبر 1915217
https://ar.mehrnews.com/news/1915217/

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