إيران أصبحت من الدول المُصنِّعة للقاح كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان مساعد وزير الصحة، قال في مراسم بدء المرحلة الثانية من التجارب السريرية للقاح "فخرا": أن لقاح "فخرا" عمل استثنائي ورائع أنتجته القوات المسلحة ويعد مفخرة للبلاد.

واشار حريرجي الى أن عددا محدودا من دول العالم يمكنها صنع اللقاحات، ولحسن الحظ انضمت إيران إلى هذه الدول اليوم بسبب توصلها لانتاج العديد من اللقاحات.

واعتبر أن المخرج الوحيد من أزمة كورونا التي لم نشهدها في المائة عام أو حتى القرون الماضية، هو استخدام اللقاحات وتحقيق مناعة القطيع الذي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال اللقاحات.

وفي اشارة الى قضايا تتعلق بتوزيع لقاح كورونا قال مساعد وزير الصحة، أن بعض الدول المنتجة للقاح رفضت تقديمه حتى لجيرانها مثلا اميركا لم تعط اللقاح لكندا أو بريطانيا التي امتنعت عن إعطاء اللقاح لفرنسا، موضحا ان العديد من البلدان لم تبدأ بالتطعيم بعد، وتم حقن عدد قليل في العديد من البلدان.

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