شهيد و٥ اصابات بعضها خطرة خلال محاصرة قوات الاحتلال لمنزل بمدينة نابلس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن الهلال الأحمر، عن استشهاد الشاب أمير بسطامي بعد محاولة إنعاشه من قبل طواقم الإسعاف والطواقم الطبية بمستشفى رفيديا الحكومي في نابلس.

وصرحت مصادر محلية، بانه شهدت مدينة نابلس اشتباكات عنيفة جدا بين قوات الاحتلال ومقاومين بعد اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال فجر اليوم للمدينة، ومحاصرتها لاحد المنازل في المدينة حيث تركزت الاشتباكات بالقرب من المنزل المذكور.

وسمعت اصوات اطلاق النار والاشتباكات في كامل مدينة نابلس بالاضافة لبعض الانفجارات الناتجة عن اطلاق قوات الاحتلال لصواريخ محمولة على الكتف باتجاه المبنى المحاصر.

فيما وصلت تعزيزات عسكرية لجيش الاحتلال لمدينة نابلس في ظل استمرار الاشتباكات مع المقاومين.

وتجدد إطلاق النار بين مقاومين وقوات الاحتلال خلال الاقتحام المستمر لمدينة نابلس.

وبعد الفجر انسحب قوات الاحتلال من المدينة بعد اشتباكات ضارية مع المقاومين في مدينة نابلس، حيث اعتقلت بعض الشبان من المدينة.

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