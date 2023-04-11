استشهاد شابان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال شرقي نابلس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه حسب إذاعة الاحتلال، فقد "أسفر كمين للجيش الإسرائيلي عن استشهاد فلسطينيين اثنين، بعد أن أطلقا النار نحو نقطة عسكرية في ألون موريه في منطقة نابلس".

وأفادت مصادر محلية، بأن الشهيدان في نابلس هما الأسيرين المحررين، الضابط في الأمن الفلسطيني سعود الطيطي ومحمد أبو ذراع من سكان مخيم بلاطة من نشطاء كتائب الأقصى.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "في وقت سابق اليوم، أطلق مسلحون النار من سيارة نحو موقع ألون موريه، فقام جنود الكتيبة 636 بإطلاق النار على السيارة وتصفية المسلحين، وخلال تمشيط في المنطقة عثر على 3 أسلحة من طراز M-16 ومسدسين".

وأفادت وزارة الصحة، بوصول إصابة برصاص الاحتلال الحي في الكتف إلى مستشفى رفيديا الحكومي من بلدة دير الحطب قرب نابلس اشتباك مسلح بين مقاومين وقوات الاحتلال قرب دير الحطب شرق نابلس.

ووفق المصادر المحلية، فقد‏ منعت قوات الاحتلال سيارة الإسعاف من الوصول لمصاب ثانٍ في دير الحطب بنابلس.

وأشارت إلى وقوع اشتباك مسلح بين أفراد المقاومة وقوات الاحتلال في دير الحطب، فيما لم تعلن الجهات الفلسطينية المختصة حتى هذه اللحظة بتأكيد استشهاد الشابين.

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