شهيد متأثراً بإصابته خلال اقتحام مخيم الفارعة في طوباس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضحت الصحة، أن الشاب العايدي استشهد متأثراً بجروحٍ حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في الرأس، فجر اليوم الثلاثاء في مخيم الفارعة.

وكان قد أصيب الشاب العيادي بالرصاص الحي في الرأس ووصفت إصابته بالخطيرة، وتم نقله إلى مستشفى طوباس التركي الحكومي.

وقالت مصادر محلية إن قوة خاصة من جيش الاحتلال اقتحمت منزل الشاب سمير الخطيب في مخيم الفارعة، ما أدى إلى إصابة أحد الشبان الفلسطينيين بجراحٍ خطيرة.

وجدير ذكره أنه دارت اشتباكات عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال في أعقاب اقتحام قوة من جيش الاحتلال لمخيم الفارعة، حيث تصدى المقاومون لها بصليات كثيفة من الرصاص؛ ما أدى إلى انسحاب قوات الاحتلال من المخيم عقب ضربات المجاهدين.

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