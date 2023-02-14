وزير الصناعة الإيراني: لدى ايران والصين طاقات هائلة للتعاون في كافة المجالات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزارة الصناعة والمناجم والتجارة ، رضا فاطمي أمين ، قال في الاجتماع الاقتصادي المشترك لرجال الأعمال الإيرانيين والصينيين: إن زيارة الرئيس الايراني آية الله السيد إبراهيم رئيسي ، إلى الصين ، يمكن أن تكون بداية تحول كبير.

وأضاف: في العام الماضي ، اتخذنا نهجًا دوليًا أقوى وخلال هذا الوقت قمنا بتحسين عضويتنا في المنظمات الإقليمية مثل منظمة شنغهاي للتعاون وأوراسيا وغيرها ، وفي المجال الدولي ، عززنا التعاون مع مختلف بلدان.

وقال وزير الصناعة : دخلت إيران والصين مجالات مختلفة ولديهما طاقات هائلة.

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