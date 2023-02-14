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١٤‏/٠٢‏/٢٠٢٣, ٦:١٥ م

وزير الصناعة الإيراني: لدى ايران والصين طاقات هائلة للتعاون في كافة المجالات

وزير الصناعة الإيراني: لدى ايران والصين طاقات هائلة للتعاون في كافة المجالات

أكد وزير الصناعة الايراني، رضا فاطمي أمين، إيران والصين دخلتا مجالات مختلفة ولديهما طاقات هائلة لزيادة هذا التعاون.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزارة الصناعة والمناجم والتجارة ، رضا فاطمي أمين ، قال في الاجتماع الاقتصادي المشترك لرجال الأعمال الإيرانيين والصينيين: إن زيارة الرئيس الايراني آية الله السيد إبراهيم رئيسي ، إلى الصين ، يمكن أن تكون بداية تحول كبير.

وأضاف: في العام الماضي ، اتخذنا نهجًا دوليًا أقوى وخلال هذا الوقت قمنا بتحسين عضويتنا في المنظمات الإقليمية مثل منظمة شنغهاي للتعاون وأوراسيا وغيرها ، وفي المجال الدولي ، عززنا التعاون مع مختلف بلدان.

وقال وزير الصناعة : دخلت إيران والصين مجالات مختلفة ولديهما طاقات هائلة.

/انتهى/

رمز الخبر 1930677

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