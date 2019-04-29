قائد الثورة يحث المسؤولين على إنهاء مشكلة الورق والشح الموجود في هذا القطاع

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي صباح اليوم الأثنين بزيارة تفقدية لمعرض طهران الدولي للكتاب في دورته الثانية والثلاثين المقام في مصلى طهران.

وخلال تفقده لمعرض هذا العام أشار قائد الثورة الإسلامية أن الشعب الايراني لا يزال يقوم بشراء الكتب من أجل قرائتها وأن العالم اليوم هو عالم معقد ويجب أن ينتبه السيد صالحي ( وزير الارشاد) لهذه القضية.

وحث قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي المسؤولين في وزارة الثقافة ووزارة الصناعة أن يجدوا حلا عمليا لقضية الورق.