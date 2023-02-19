وزير الخارجية الصيني يبلغ نظيره الأمريكي أن "الاستخدام المفرط للقوة" أضر بعلاقات البلدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وفق ما نقلته وكالة "شينخوا" للأنباء، في اجتماعهما على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، أوضح وانغ "موقف الصين الرسمي بشأن ما يسمى بحادث المنطاد" و"دعا الجانب الأميركي إلى تغيير المسار والاعتراف وإصلاح الضرر الذي تسبب فيه الاستخدام المفرط للقوة للعلاقات بين الصين والولايات المتحدة".

والتقى وزير الخارجية الأميركي نظيره الصيني، بمدينة ميونخ، في خضم توتر العلاقات بين البلدين بعد إسقاط الولايات المتحدة منطادا صينيا.

وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية، إن اللقاء الذي كان موضع تكهنات عديدة في ضوء وجود الوزيرين في ميونخ لحضور مؤتمر الأمن، وتم في مكان لم يكشف عنه، بعيدا عن وسائل الإعلام.

ووفقا للمتحدث باسم الخارجية، أكد بلينكن لنظيره الصيني، أن حادث المنطاد "يجب ألا يتكرر أبدا"، وحذر أيضا وانغ يي، من "تداعيات وعواقب" ستطال الصين إذا تبين أنها قدمت "دعما ماديا" الى روسيا في عمليتها بأوكرانيا.

المصدر: أ ف ب

/انتهى/