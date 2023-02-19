  1. الاقلیمیة
  2. غرب آسیا
١٩‏/٠٢‏/٢٠٢٣, ٩:١٥ م

الرئيس الأسد يلتقي أعضاء لجنة الأخوة والصداقة البرلمانية اللبنانية السورية

الرئيس الأسد يلتقي أعضاء لجنة الأخوة والصداقة البرلمانية اللبنانية السورية

أكّد  الرئيس السوري "بشار الأسد "خلال لقائه "أعضاء لجنة الأخوة والصداقة البرلمانية اللبنانية السورية" أنّ سورية تقدّر ما أظهره لبنان على المستوى الرسمي والشعبي من استجابة إنسانية ودعم لجهود الحكومة السورية في إغاثة المتضررين من الزلزال.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الرئيس السوري، أكد خلال لقائه أعضاء لجنة الأخوة والصداقة البرلمانية اللبنانية السورية الذين وصلوا إلى سورية صباح اليوم في زيارة تضامن مع الشعب السوري، أنّ سورية تقدّر ما أظهره لبنان على المستوى الرسمي والشعبي من استجابة إنسانية ودعم لجهود الحكومة السورية، في إغاثة المتضررين من الزلزال من خلال تقديم المساعدات الطارئة، واستقبال المساعدات الواردة إلى سورية من جهات متعددة عبر المطار والموانئ اللبنانية.

واعتبر الرئيس الأسد أنّ العلاقة بين لبنان وسورية هي بالدرجة الأولى علاقة أخوة بين شعبي البلدين، وهذا هو الأساس الذي من المفترض أن تنطلق منه السياسات الرسمية لخدمة المصالح المشتركة للشعبين، والعمل من أجل مواجهة التحديات التي يواجهانها.

من جانبهم أشار أعضاء الوفد إلى أنهم توجهوا لسورية للتعبير عن عمق تضامن اللبنانيين مع الشعب السوري ووقوفهم إلى جانبه، والتأكيد على ضرورة تفعيل العلاقات الثنائية والارتقاء بها في كل المجالات إلى المستوى الذي يلبي مصلحة الشعب الواحد في البلدين الشقيقين.

المصدر: وكالة سانا

/انتهى/

رمز الخبر 1930808

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات