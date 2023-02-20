حماس تُشيد بدعم الاتحاد الإفريقي للقضية الفلسطينية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن التصريح جاء في بيانٍ لحركة حماس، صباح اليوم الاثنين، تعقيبًا على البيان الختامي لقمة الاتحاد الإفريقي الـ36 التي عقدت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حيث سلَّط "الاتحاد" الضوء على جرائم الاحتلال.

وثمّنت حركة حماس في بيانها، موقف الاتحاد الإفريقي، ومواقف الدول الأعضاء، ودولتي الجزائر وجنوب إفريقيا تجاه القضية الفلسطينية، داعيةً لاستكمال خطوات إبعاد الاحتلال عن الاتحاد والحيلولة دون تغلغله في إفريقيا.

ودعت الحركة المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تسليط الضوء على جرائم الاحتلال وانتهاكاته المستمرة ضد الشعب الفلسطيني ودعم نضاله حتى نيل حقوقه الوطنية وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وعلق الاتحاد الإفريقي، أمس الأحد، في ختام قمته الـ36 في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، قرار منح "إسرائيل" صفة مراقب، مؤكدًا على مكانة ومركزية قضية فلسطين العادلة، وثبات الموقف الداعم لها.

ويوم السبت، طُرد وفد إسرائيلي ترأسه دبلوماسية رفيعة، من قاعة قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، التي انعقدت في دورتها العادية الـ 36 واستمرت على مدى يومين.

وخلال الدورة التي عقدت عام 2022 ، علّق الاتحاد الإفريقي، قراره بقبول "إسرائيل" مراقبًا، داخل الاتحاد، بعد معارضة مصر والجزائر وجنوب أفريقيا، وشكلت لجنة برئاسة الجزائر وجنوب أفريقيا لبحث الملف إلا أنه لم يصدر عنها أي جديد خلال اثني عشر شهرا ماضية.

وتأتي هذه الأحداث في ظل ازدياد أعمال العنف والتطهير العرقي، وزيادة أعمال الاستيطان ضد أبناء الشعب الفلسطيني، خاصة بعد استلام الحكومة الحالية زمام الامور في فلسطين المحتلة.

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