العتبة العباسية المقدسة ترسل قافلة مساعدات إنسانية إلى سوريا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت العتبة العباسية المقدسة، اليوم الثلاثاء، ارسال قافلة من المساعدات الإنسانية تضم 76 عجلة تحمل مختلف أنواع المساعدات الغذائية والطبية والخدمية.

وقال الأمين العام للعتبة العباسية المقدسة، السيد مصطفى ضياء الدين في كلمة له تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "قافلة من المساعدات من الإنسانية، انطلقت من العتبة العباسية بتوجه مباشر من متوليها الشرعي سماحة السيد أحمد الصافي إلى سوريا".

وأضاف أن "القوافل محملة بشتى صنوف المساعدة الغذائية والخدمية، لتستجيب لنداء المرجعية الدينية العليا، التي طالبت بتوفير الاحتياجات الضرورية للمتضررين في أسرع وقت".

فيما أكد رئيس قسم ما بين الحرمين المقدسين، نافع الموسوي، أن "القافلة تضم 76 عجلة بمختلف الأنواع والأحجام، وستكون المواد كالتالي، وهي: 1102 طن من المواد الغذائية و 8 أطنان من المواد الطبية، و158 طناً من الملابس و228 طناً من المفروشات والأغطية، و20 طناً من اللحوم، و20 ألف لتر من الماء، و108 آلاف طن من الوقود، بالإضافة إلى مفرزتين طبيتين بمجموع 220 مسعفاً، و25 خيمة".

و يذكر انه وصلت إلى مطاري دمشق واللاذقية الدوليين أمس الاثنين أربع طائرات تحمل مساعدات لمتضرري الزلزال، مقدمة من منظمة الصحة العالمية والإمارات وسلطنة عمان، حيث ذكرت مراسلة (سانا) من مطار دمشق الدولي أنه وصلت صباح اليوم طائرة قادمة من الإمارات تحمل مواد إغاثية مقدمة من منظمة الصحة العالمية لمساعدة المتضررين من الزلزال.

وتحمل الطائرة 33 طناً من المواد الطبية الإسعافية وتجهيزات للمشافي وفق الممثل المقيم لمنظمة الصحة العالمية في سورية الدكتورة إيمان شنقيطي، مشيرة إلى أنها الطائرة الثانية التي تصل إلى مطار دمشق الدولي من المنظمة، وسبقتها طائرة إلى مطار حلب الدولي.

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