أمير عبد اللهيان: مسار المفاوضات لا يزال مفتوحا ويتم تبادل الرسائل عبر وسطاء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه وأستعرض أبو الفضل عموئي المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي ، في تصريح صحفي ، تفاصيل اجتماع اللجنة اليوم بحضور وزير الخارجية حسين أميرعبداللهيان ، وقال: إن لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية عقدت اجتماعا بحضور وزير الخارجية ونوقشت في هذا الاجتماع آخر المستجدات في السياسة الخارجية للبلاد.

واضاف: انه كرس الجزء الاساسي من هذا الاجتماع لعرض تقرير وزير الخارجية عن زيارة رئيس الجمهورية والوفد المرافق له الى بكين ، وفي هذا الاجتماع وبناء على التقرير المعلن ، ونظرا الى ان الحكومة الصينية تعتبر علاقاتها مع جمهورية إيران الإسلامية استراتيجية ، فانها وضعت نهج تعزيز العلاقات الأعمال التجارية مع إيران على جدول الأعمال.

وقال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي البرلمانية انه بناءً على المباحثات بين الطرفين ، تم التوقيع على 19 وثيقة بين الجانبين في مختلف مجالات التعاون ، بما في ذلك مجالات السيارات ، والبيئة ، والتكنولوجيا ، والطاقة النووية .

وأكد عموئي: إن هذه الوثائق تاتي في سياق افاق التعاون لمدة 25 عاماً بين إيران والصين ، والتي تم توقيعها بين البلدين العام الماضي ، وستصبح بعض تفاصيل هذه الوثائق عقوداً ستؤثر على التعاون بين إيران والصين في المستقبل.

وتابع انه بناءً على التفسيرات المقدمة ، كان مستوى مراسم الترحيب بالوفد الإيراني على أعلى مستوى ، وهذا يدل على جهود الحكومة الصينية لتطوير العلاقات مع جمهورية إيران الإسلامية.

وقال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى : في المناقشات المتعلقة بالمفاوضات النووية ، أشار السيد أمير عبد اللهيان إلى أن مسار المفاوضات لا يزال مفتوحا ويتم تبادل الرسائل عبر وسطاء.

وتناول اجتماع اليوم للجنة الأمن القومي البرلمانية أنه عقب زيارة السيد رئيس الجمهورية إلى مسقط ، تمت دعوة سلطان عمان لزيارة طهران ، والتي ستتم في الوقت المناسب.

وفي الختام قال عموئي: فيما يتعلق بتبادل السجناء ايضا، أوضح عبداللهيان أن إيران تهتم بقضية تبادل السجناء من وجهة نظر إنسانية ، كما ينشط وسطاء من دول المنطقة في هذا المجال ، ونحن جاهزون في حال تلبية مطالب الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، وكذلك أن يكون الأسرى الإيرانيون مستعدون للعودة إلى البلاد ، ان نتابع هذا الموضوع.

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