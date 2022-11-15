  1. إيران
  2. السياسة
١٥‏/١١‏/٢٠٢٢, ٥:٤٤ م

عموئي:

الأمن القومي يصادق على لائحة انضمام إيران لمنظمة شنغهاي

الأمن القومي يصادق على لائحة انضمام إيران لمنظمة شنغهاي

اعلن المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي، ابو الفضل عموئي، تاييد اعضاء هذه اللجنة البرلمانية اليوم الثلاثاء على لائحة الحكومة بشان انضمام ايران الى منظمة شنغهاي للتعاون الاقتصادي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي، ابو الفضل عموئي، في تصريح له اليوم الثلاثاء، ان مناقشة هذه اللائحة جرى خلال اجتماعين للجنة الامن القومي والسياسة الخارجية النيابية، بمشاركة ممثلين عن الجهات المعنية، بما في ذلك وزارات الخارجية والامن والدفاع، وهيئة الاركان العامة للقوات المسلحة، ومركز الابحاث التابع لمجلس الشورى الاسلامي.

وأشار هذا المسؤول البرلماني ايضا، بأن "لائحة انضمام ايران الى منظمة شنغهاي"، حازت على تاييد غالبية اعضاء لجنة الامن القومي النيابية.

وأردف عموئي، انه بعد تصديق اللجنة، سيتم عرض "اللائحة" امام الجلسة العلنية لمجلس الشورى الاسلامي من اجل التصويت والمصادقة النهائية عليها.

/انتهى/

رمز الخبر 1927953

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات