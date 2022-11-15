الأمن القومي يصادق على لائحة انضمام إيران لمنظمة شنغهاي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي، ابو الفضل عموئي، في تصريح له اليوم الثلاثاء، ان مناقشة هذه اللائحة جرى خلال اجتماعين للجنة الامن القومي والسياسة الخارجية النيابية، بمشاركة ممثلين عن الجهات المعنية، بما في ذلك وزارات الخارجية والامن والدفاع، وهيئة الاركان العامة للقوات المسلحة، ومركز الابحاث التابع لمجلس الشورى الاسلامي.

وأشار هذا المسؤول البرلماني ايضا، بأن "لائحة انضمام ايران الى منظمة شنغهاي"، حازت على تاييد غالبية اعضاء لجنة الامن القومي النيابية.

وأردف عموئي، انه بعد تصديق اللجنة، سيتم عرض "اللائحة" امام الجلسة العلنية لمجلس الشورى الاسلامي من اجل التصويت والمصادقة النهائية عليها.

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