وزيرالخارجية الايراني يلتقي بنظيره العراقي في بغداد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى حسين أمير عبد اللهيان مع فؤاد حسين، اليوم الاربعاء، في العاصمة العراقية، بغداد، وناقش معه التطورات الاقليمية والدولية وكذلك العلاقات الثنائية.

ووصل وزيرالخارجية الايراني الى مطار بغداد مساء يوم الثلاثاء، على رأس وفد رفيع المستوي، بهدف اجراء مباحثات سياسية مع المسؤولين العراقيين، وكان في استقباله نائب وزير الخارجية العراقي هشام العلوي وعدد من المسؤولين بالوزارة الخارجية وسفير العراق لدى الجمهورية الاسلامية الايرانية.

كما توقف اميرعبداللهيان عند مقام استشهاد قائدي النصر الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما في طريقهم إلى مطار بغداد، تكريما لهؤلاء الشهداء.

و بحسب الخطط، من المفترض أن يقوم وزير خارجية بلادنا بالتفاوض وتبادل الآراء مع كبار المسؤولين السياسيين والبرلمانيين والأمنيين والقضائيين العراقيين خلال هذه الرحلة.

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