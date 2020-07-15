لجنة الأمن القومي الإيرانية تطلع عن كثب على موقع "نطنز" النووي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه صرح المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي عمويي للمراسلين اليوم الأربعاء، أنه تقرر إجراء الزيارةيوم الإثنين القادم 20 تموز/يوليو.

وتابع المتحدث باسم اللجنة، ان الوفد النيابي سيتفقد مسار الفعاليات النووية في البلاد، كما سيسلط الضوء على حادث نطنز.

وفي وقت سابق كان قد قال أبو الفضل عمويي عن اجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي ان هذه اللجنة وفي اطار اجتماعاتها للتحقيق في حادثة نطنز بحثت هذه القضية في اجتماع بحضور وزير الامن محمود علوي ومساعديه و كبار المسؤولين في قيادة الدفاع الجوي بالجيش وكبار مسؤولي قوى الامن الداخلي .

وأضاف المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية ان المسؤولين المعنيين قدموا في هذا الاجتماع تقريرًا عن مسؤولياتهم وشرحوا الجوانب الأمنية لحادثة نطنز واستمعوا الى اراء اعضاء اللجنة وأجابوا على أسئلتهم .

وتابع عمويي انه بحسب تقرير ضيوف الاجتماع ، تم حتى الآن الحصول على نتائج مهمة في هذا الصدد ، وتجري دراسة أكثر تفصيلاً للأبعاد المختلفة لانفجار نطنز و مع الانتهاء من التحقيق الشامل والتقني في هذه المسألة ، سيتم إبلاغ النتائج النهائية للمواطنين من خلال الوكالات ذات الصلة.