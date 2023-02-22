كنعاني يرد على التصريحات الأخيرة لمسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال ناصر كنعاني، ردا على التصريح الأخير الذي نشره بوريل، المسؤول الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: عدم تمسك بعض الدول الاوروبية بمعايير القانون الدولي، يثبت انهم ليسوا مؤهلين ليكونوا نذير تنفيذ ومراعاة معايير القانون الدولي والتوصية بها للحكومات الأخرى.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية: "بعض الحكومات الغربية اعتقلت بشكل تعسفي وحكمت على عدد كبير من المواطنين الإيرانيين في سجون طويلة الأمد أو سلمتهم إلى دول معادية بناء على معايير عقوبات غير قانونية التي فرضتها على إيران.

وأشار كنعاني إلى أن هذه المجموعة من الحكومات تستبدل الأحكام السياسية وغير القانونية لمحاكمها بالقوانين والمواثيق الدولية، وفي حين أنها لا تولي أدنى اهتمام بحقوق مواطني الدول الأخرى، إلا أنها تنصح الآخرين بنفاق يتوافق معهم.

وأضاف كنعاني: إن الجمهورية الإسلامية الايرانية تدرك وتلتزم بالتزاماتها الدولية وتعمل في مختلف المجالات وفقا لقوانينها وأنظمتها الداخلية والتزاماتها الدولية.

وتأكيدًا على استقلالية القضاء، قال المتحدث باسم الوكالة الدبلوماسية: ننصح هذه المجموعة من الحكومات الأوروبية بالامتثال لجزء على الأقل من قواعدها المزعومة، بدلاً من خلق أجواء مصطنعة وغير تقليدية، إذا لم تلتزم بالقواعد الدولية.

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