كنعاني: إيران سترد على الإجراءات الحظر الإخيرة للاتحاد الأوروبي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ردا على العقوبات التي أعلنها الاتحاد الأوروبي بحق مواطني الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبعض مؤسسات بلادنا: إن الجمهورية الإسلامية الايرانية تقوم بتحديث قائمتها الخاصة بالعقوبات المتبادلة استجابة للعقوبات الأخيرة التي فرضها الاتحاد الأوروبي، وستعلنها قريباً.

وفي وقت سابق وسَع الاتحاد الأوروبي اجراءات الحظر الظالمة على إيران، وأدرج 32 شخصا وكيانين قانونيين آخرين على قائمة الحظر، وفقاً للصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي.

وجاء في الصحيفة: "وفقا لالتزام الاتحاد الأوروبي بحل جميع القضايا ذات الأهمية فيما يتعلق بإيران، بما في ذلك حالات حقوق الإنسان، يجب إدراج 32 فردًا وكيانين في قائمة الأفراد والكيانات والمنظمات والهيئات التي تُطبق ضدها تدابير تقييدية".

ويظهر في القائمة التي نشرها الاتحاد الأوروبي أسماء وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي "محمد مهدي إسماعيلي" ، ووزير التربية والتعليم "يوسف نوري".

كما تم ادراج عددا من اعضاء مجلس الشورى الاسلامي هم، ولي إسماعيلي، أحمد نادري، زهرة إلهيان، أحمد أمير آبادي فرهاني، حسين جلالي، والسيد نظام الدين موسوي في هذه القائمة

كما تم فرض الحظر على "مؤسسة فراجا التعاونية" و "معهد أبحاث علوم قوى الامن الداخلي" وأن حزمة الحظر الأوروبية هذه هي الخامسة منذ أكتوبر 2022.

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