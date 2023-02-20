كنعاني: مؤتمر ميونيخ نُظم باسم الأمن الدولي لكنه نُظم لصالح الداعين للحرب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال ناصر كنعاني في مؤتمر صحفي صباح اليوم (الاثنين) حول انعقاد مؤتمر ميونيخ: هذا المؤتمر تم تنظيمه باسم الامن ولكن في الحقيقة تم تنظيمه لصالح الداعين للحرب.

وشدد كنعاني على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية من الدول الحاسمة المهمة التي لا جدال فيها في تعميق وترسيخ الأمن الإقليمي وإحدى الدول الفعالة في ترسيخ الأمن الدولي، وأوضح أن هذا المؤتمر يجب أن يعقد باسم المؤتمر الأمني. ومن بين الدول المحددة، فإن عدم دعوة دولة مثل الجمهورية الإسلامية الايرانية ودولة مهمة مثل روسيا يعني أنهم انتهزوا الفرصة لاقتراح وجهات نظر مختلفة ووجهات نظر متعددة الأطراف فيما يتعلق بالنظام والأمن الدولي، وقد منحوا هذه الفرصة لدولة معينة او حركة خاصة لترسيخ الأحادية في المجال الدولي.

وأكد كنعاني: هذا العام ارتكب منظمو مؤتمر ميونيخ للأمن خطأ فادحاً، ونعتقد أنهم بهذا الخطأ أضروا بشكل خطير بمصداقية مؤتمر ميونيخ. وقد أعطى منظمو هذا المؤتمر المنصة لأشخاص مواقفهم معلمومة وواضحة عند الشعب الايراني . دعوة مثل هؤلاء الناس يعتبر تدخل فاضح في الشؤون الداخلية لإيران.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية: ان دور إيران لمكافحة الارهاب كان حاسماً في العقد الماضي ضد الإرهابيين وهذه القضية كانت بمصلحة الأمن الإقليمي وحتى الدول الغربية. لقد أخطأت الحكومة الألمانية، لذلك نأمل أن يعوضوا هذا الخطأ العام المقبل.

نفي تخصيب اليورانيوم بنسبة 84٪

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية حول تخصيب اليورانيوم بنسبة 84٪: ذكر المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية في تقارير خاصة جميع المعلومات حول هذه القضية. تؤمن إيران بمعاهدة عدم الانتشار وهذا مبدأ مهم لإيران في علاقاتها مع الوكالة.

وقال: نتوقع أن تتصرف الوكالة بمهنية فيما يتعلق بأنشطة إيران النووية السلمية وقضاياها، ونؤكد أن الاستخدام السياسي للوكالة يشوه الموقف الدولي لهذه المنظمة.

وأكد كنعاني: "مناقشة هذه القضايا في وسائل الإعلام تبعد الوكالة عن موقعها المهني، وإطار مفاوضات رفع العقوبات واضح تماماً".

عمل الهند كان غير مهني

وحول ادعاء وسائل الإعلام الهندية عدم حضور وزير الخارجية للقمة الهندية، قال كنعاني: إن وزير الخارجية لديه الكثير من الخطط هذه الأيام، لذا عليهم إعطاء الأولوية على اختيار البرامج.

وذكر أنه نظرا لأهمية بعض الرحلات، يضطر السيد أمير عبد اللهيان إلى تحديد الأولويات واختيار خططه ورحلاته الخاصة، وقال: إيران والهند تربطهما علاقات ودية جيدة والعلاقات الجيدة بين البلدين مستمرة والمسؤولون يتبادلون الآراء.

وأضاف: حضور القمة الهندية كان من الخطط المخطط لها في تلك القمة والتي جاءت تماشياً مع الخطط المكثفة للوزير، لكننا شهدنا عملاً غير مهني من قبل بعض وسائل الاعلام.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى أن إيران والهند تلتزمان منذ سنوات بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضهما البعض.

زيارة أمير عبداللهيان الى العراق

وقال كنعاني رغم ضيق جدول زيارة الوزير إلا أنه تم بذل جهود لوضع خطط في هذا الصدد، والوزير أمامه رحلة إلى العراق.

وفي إشارة إلى مزاعم الكيان الصهيوني بأن إيران هاجمت سفينته، قال كنعاني: نحن نرفض هذا الاتهام والكيان الصهيوني معتاد على توجيه الاتهامات. ستواصل إيران جهودها في الحفاظ على أمن وحرية الملاحة في المياه الدولية ولها دور حاسم للغاية، ونحن من بين الدول التي تؤكد على الأمن الشامل لجميع الدول. ولكن الكيان الصهيوني يعرض أمن الآخرين للخطر ولا يلتزم بأمن الدول الأخرى. مثل هذا الكيان ليس له الحق في اتهام الآخرين.

وتابع القول كنعاني انه كانت هناك ظروف صعبة في بعض الدول الغربية، لكن سفاراتنا احتفلت باليوم الوطني للجمهورية الإسلامية الإيرانية بشكل رائع هذا العام، وشهدنا مشاركة جيدة، وفي معظم الدول، شاركت السلطات المحلية أيضًا على مختلف المستويات.

وأضاف: العالم ليس مجرد دول أوروبية قليلة ولا يمثلون المجتمع الدولي بأي شكل من الأشكال، ولا يمثلون حتى شعوبهم. لأن النخب والنشطاء السياسيين في تلك الدول شاركوا في احتفال اليوم الوطني للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

إيران تثمن دور قطر في تبادل الأسرى

وبشأن المفاوضات غير المباشرة بشأن تبادل الأسري، أكد كنعاني: هناك مفاوضات غير مباشرة في الماضي، كان تبادل الأسرى بين إيران والحكومة الأمريكية على وشك أن يتم في إطار المفاوضات التي جرت مع وسيط، لكن هذا الأمر لم يتحقق لسوء نية الحكومة الأمريكية. ومن أولويات حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية محاولة تحرير مواطنين إيرانيين من سجون دول أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة خاصة وأن معظم هؤلاء السجناء اعتقلوا في شكل اتهامات لا أساس لها من قبل الولايات المتحدة.

وقال: "إن دور الحكومة القطرية في هذا الصدد كان إيجابياً ونشكرهم عليه".

وبشأن العلاقات بين إيران والسعودية، أضاف كنعاني: لقد أعلنت إيران مرارًا أنه إذا كان الجانب السعودي جادًا، فهو مستعد لمواصلة المحادثات من المستوى الأمني إلى المستوى السياسي ووزارتي خارجية البلدين. كما تستعد لإعادة فتح سفارتي البلدين.

وأضاف: إيران مهتمة بالتأكيد بعودة العلاقات الإيرانية السعودية إلى مسارها الطبيعي.

ورداً على قضية ايرانوفوبيا، قال المتحدث باسم السلك الدبلوماسي: إن قضية إيرانوفوبيا سياسة قديمة ومعروفة عند عدد معين من الدول، بما في ذلك النظام الأمريكي والكيان الصهيوني منذ أكثر من أربعة عقود، هذا الحدث والنهج غير البناء ليس نهجًا جديدًا.

مذكرا: إيران دولة فاعلة في مجال الأمن على الساحتين الإقليمية والدولية.

وقال: إن منع إيران من حضور مؤتمر ميونيخ الأمني يظهر أن صوت إيران مقبول في الساحة العالمية.

وأضاف المتحدث باسم الوكالة الدبلوماسية: إن إيران ستتبع نهجها البناء في تنظيم العلاقات مع الدول المختلفة على أساس سياسة خارجية متوازنة وديناميكية.

وبشأن التفسير المقنع للحكومة الكورية للتصريحات غير الودية للرئيس الكوري، أضاف كنعاني: "للأسف، لم تتخذ الحكومة الكورية الإجراءات القانونية اللازمة فيما يتعلق بالموقف غير البناء للرئيس الكوري، وقامت بعمل غير مهني تمامًا ويجب أن تعوض ".

على أذربيجان ان تتجنب السلوك غير المهني

وبشأن ادعاء إلهام علييف الذي لا أساس له، قال: نتمنى أن يلتزم الجانب الأذري بالإطار والطرق الدبلوماسية، وأن يتم حل القضية في إطار العلاقات الودية والأساليب الدبلوماسية والأطر الفنية والقانونية .

وقال: إيران تبحث عن علاقات ودية مع جيرانها ونأمل أن تلتزم دول الجوار أيضا بهذا الأمر.

أعضاء الاتحاد الأفريقي لا يريدون قبول الكيان الصهيوني

وبشأن الادعاءات بأن إيران لعبت دورًا في طرد ممثل الكيان الصهيوني من الاتحاد الأفريقي قال كنعاني: إن معظم أعضاء الاتحاد الأفريقي لا يريدون قبول الكيان الصهيوني، ورغم أن سياسات التطبيع أدت إلى تطبيع العلاقات الرسمية مع عدد قليل من الدول، فإن هذا لا يعني قبول هذا الكيان في نظر الرأي العام.

وبشأن ادعاء بلومبيرغ ورحلة غروسي إلى طهران، قال المتحدث باسم الوكالة الدبلوماسية: "عرض القضايا الفنية والمتخصصة والقضايا قيد التحقيق في وسائل الإعلام تشير إلى تسريب هذه القضايا إلى وسائل الإعلام من قبل مصدر رسمي، وهذه القضية لن تساعد في حل المشكلات الفنية ويجب على الوكالة الالتزام بولايتها الفنية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن محادثاتنا واتصالاتنا مع الوكالة مستمرة وأضاف: لا مشكلة لوفد الوكالة إلى إيران من الناحية السياسية.

وقال: التخطيط لرحلة وفد الوكالة جاري ويمكن القيام به فور الانتهاء من الاستعدادات للرحلة.

تتطلب المفاوضات بين إيران والسعودية الإرادة السياسية للطرف الآخر

وقال كنعاني حول المفاوضات الإيرانية السعودية: إذا كان التركيز الأساسي على مصالح البلدين، فلا عائق كبير أمام عودة العلاقات السياسية إلى حالتها الطبيعية، وهذا امر مهم ويتطلب إرادة سياسية من الجانب الآخر، وعلينا أن ننتظر لنرى ما إذا كانت هذه الإرادة السياسية ستتشكل على الجانب الآخر أم لا.

وبشأن موضوع زيارة وزير الخارجية إلى العراق، قال كنعاني: "ستجرى مباحثات حول مختلف القضايا التي ستكون في إطار العلاقات بين الدول الصديقة ودول الجوار، وإيران ترحب بأي دولة تريد استئناف خطة العمل الشاملة المشتركة".

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