إيران تدين الهجوم على مدينة نابلس... 7 وفيات و260 اصابة بكورونا

إيران تدين الهجوم الإرهاب للكيان الصهيوني على مدينة نابلس

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، بشدة الهجوم الإرهابي الذي شنته قوات الاحتلال الصهيونية اليوم على مدينة نابلس بالضفة الغربية ، والذي أسفر عن استشهاد وجرح العشرات من الفلسطينيين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، بشدة الهجوم الإرهابي الذي شنته قوات الاحتلال الصهيونية اليوم على مدينة نابلس بالضفة الغربية ، والذي أسفر عن استشهاد وجرح العشرات من الفلسطينيين.

استنكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، ناصر كنعاني، بشدة الهجوم الهمجي والإرهابي الذي شنته قوات الاحتلال الصهيونية اليوم على مدينة نابلس بالضفة الغربية ، والذي أسفر عن استشهاد وجرح العشرات من أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل. .

ودعا كنعاني المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف وإدانة الإبادة الجماعية للفلسطينيين من قبل نظام الاحتلال الصهيوني وحكومته العنصرية والمتطرفة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية ، في اشارة إلى استمرار وتصعيد الأعمال الإجرامية والإرهابية للصهاينة في الضفة الغربية خلال الأشهر القليلة الماضية ، بما في ذلك الاعتداء على منطقتي نابلس وجنين ، وقتل أطفال ونساء وكبار السن وتدمير منازل الفلسطينيين ، في ظل صمت وسلبية الهيئات الدولية المسؤولة والمطالبين الزائفين بحقوق الإنسان في الغرب، أمر لا يطاق ومصدر عار لهم.

وزير الدفاع الإيراني يؤكد على التعاون الدفاعي مع سوريا لمواجهة التهديدات وإرساء الاستقرار في المنطقة

أكد وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية العميد محمدرضا آشتياني ضرورة تعزيز وتوطيد التعاون العسكري والدفاعي الثنائي بين إيران وسوريا باعتبار أن كلا منهما يشكل عمقا استراتيجيا للآخر، مشددا على أهمية تقوية البنية الدفاعية السورية للارتقاء بقدراتها الرادعة أمام التهديدات وإرساء الأمن والاستقرار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه خلال اجتماعه في طهران أمس الأربعاء، مع اللواء صلاح الدين كاسر الغانم قائد القوى الجوية وقوات الدفاع في الجمهورية العربية السورية، قدم العميد محمدرضا آشتياني وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية، تعازيه بوفاة عدد كبير من المواطنين السوريين جراء الزلزال الأخير، وحيا أرواح الشهداء الطاهرة، ولا سيما القائد العزيز الشهيد الحاج قاسم سليماني والشهيد أبو مهدي المهندس، اللذين ضحيا بحياتهما في محاربة الإرهاب ومن أجل أمن الشعب السوري والمنطقة، وقال: إن شجاعة ومثابرة الشعب والقوات المسلحة ضد الجماعات الإرهابية هي التي خلقت الأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة.

وأضاف وزير الدفاع الإيراني: لله الحمد أنه وفي ظل مقاومة وجهود القوات المسلحة للجيش السوري، إلى جانب الدعم من قوات محور المقاومة، فإن سوريا بتغلبها على المؤامرات والخيانات والمخططات والهجمات، تقف الآن مرفوعة الرأس وبإذن الله تعالى ستتحرر في المستقبل القريب أراضي سوريا كلها من احتلال المعتدين.

وشدد العميد آشتياني على ضرورة توخي الحذر دائما من مكر الأعداء وخدعهم قائلا: فمن ناحية، يجب تعزيز المقاومة والوحدة بين البلدين، ومن ناحية أخرى، يجب أن نتابع جهودنا لمحاربة التطرف والإرهاب بجدية أكبر.

وصرح وزير الدفاع الإيراني: إننا ننظر إلى التعاون الدفاعي مع سوريا في المجالين الاستراتيجي والتكتيكي في أفق طويل الأمد، ونعتبر من المهم تقوية البنية الدفاعية السورية لحفظ وارتقاء القدرات الرادعة في مواجهة التهديدات وإرساء الاستقرار والأمن في المنطقة.

خلال لقائه رشيد.. وزيرالخارجية الايراني يؤكد على ضرورة توسيع العلاقات مع العراق

التقى وزير الخارجية الايراني، حسين اميرعبداللهيان مع الرئيس العراقي، عبداللطيف رشيد، خلال زيارته الرسمية إلى بغداد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير الخارجية الايراني مع الرئيس العراقي خلال زيارته الرسمية إلى بغداد وناقش معه العلاقات الثنائية.

وأكد اميرعبداللهيان في هذا اللقاء، على ضرورة تطوير العلاقات الثنائية بين الجمهورية الاسلامية الإيرانية وجمهورية العراق.

وكانت القضايا المرتبطة بالمطالب المالية الإيرانية، وأمن الحدود، وأنشطة الشركات الإيرانية في العراق، وتجريف نهر "اروند" الحدودي من بين القضايا الأخرى التي أثيرت في هذا اللقاء.

وبدوره، شكر الرئيس العراقي، نظيره الايراني، السيد ابراهيم رئيسي على دعوته لزيارة طهران واعتبر العلاقات بين إيران والعراق علاقة كاملة وعميقة، مؤكدا على ارادة بلاده لتطوير هذه العلاقات في جميع المجالات.

وأكد رشيد: "ان العراق وإيران بلدان جاران، تربطهما علاقات تاريخية وأواصر مشتركة حيث بإمكانهما أن يسهما في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وتشجيع الركون إلى الحوار والتهدئة لحل الإشكاليات في القضايا الإقليمية والدولية، لافتا إلى أن ترسيخ الأمن يتطلب تعاون جميع دول المنطقة".

الصحة الإيرانية تسجل 7 وفيات و260 اصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن 7 وفيات، و260 اصابة جديدة (خلال الساعات الـ 24 الماضية) بفيروس كورونا الوبائي، في البلاد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، أمس الأربعاء، عن 7 وفيات، و260 اصابة جديدة (خلال الساعات الـ 24 الماضية) بفيروس كورونا الوبائي، في البلاد.

وعبر بيانها الصادر اليوم الاربعاء حول آخر الإحصائيات الرسمية المتعلقة بفيروس كورونا في إيران، أشارت وزارة الصحة بأن العدد الاجمالي للاصابات بهذا الفيروس داخل البلاد، بلغ لحد اليوم، 7 ملايين و567 الفا و421 شخصا، ومجموع الوفيات 144 الفا و824 شخصا.

ونوّه البيان، بارتفاع مجموع المتعافين من هذا المرض في إيران لغاية اليوم، إلى 7 ملايين و338 الفا و938 شخصا.

وحول التطعيم العام ضد فيروس كورونا، فقد أعلنت الصحة الإيرانية توزيع ما يبلغ 155 مليونا و 429 الفا و422 جرعة من اللقاحات المضادة (الأولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد، لحد الآن.

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