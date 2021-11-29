آخر المستجدات العالمية عن المتحور الجديد "أوميكرون"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان منظمة الصحة العالمية تحذر من تفشي كبير لكورونا في العالم بسبب المتحور "أوميكرون". وفي هذا الصدد أعلنت كندا وهولندا وسويسرا وفرنسا تسجيل أولى حالات الإصابة المحتملة بسلالة أوميكرون.

كما أغلقت السلطات الإسرائيلية الحدود أمام الأجانب لمدة أسبوعين ووافقت على مراقبة المرضى بالمصابين بالمتحور الجديد. وايضا مولدوفا تحظر الأجانب الذين زاروا جنوب إفريقيا من دخول البلاد. واليابان تغلق حدودها أمام جميع الزوار الأجانب للحد من انتشار متحور كورونا الجديد "أوميكرون"، اعتبارا من يوم غد الثلاثاء.

كما اعلن رئيس المفوضية الأوروبية: العلماء يحتاجون عدة أسابيع لدراسة "الأوميكرون". وقال مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، كل شخص الذي تلقي جرعات معززة من اللقاحات ضد فيروس كورونا قد يضمن حماية عالية من "أوميكرون".

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