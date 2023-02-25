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٢٥‏/٠٢‏/٢٠٢٣, ١٢:٣٩ م

إنطلاق المؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي في العاصمة بغداد

إنطلاق المؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي في العاصمة بغداد

نطلقت أعمال المؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي في العاصمة بغداد، اليوم السبت، بحضور رؤساء البرلمانات العربية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه انطلقت أعمال المؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي في العاصمة بغداد، اليوم السبت، بحضور رؤساء البرلمانات العربية.

وقال مصدر محلي، إن "أعمال المؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي في العاصمة بغداد، انطلقت بحضور رؤساء البرلمانات العربية".

واستقبل رئيس مجلس النواب، رئيس البرلمان العربي محمد الحلبوسي، أمس الجمعة، عدداً من نظرائه العرب المشاركين في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي بدورته الرابعة والثلاثين المنعقد في بغداد للفترة ما بين 25-26 شباط الجاري.

ورحب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أمس، بالأشقاء العرب في العاصمة بغداد.

وقال الحلبوسي في تغريدة له "أهلاً وسهلاً بالأشقاء في بغداد العروبة والسلام".

/انتهی/

رمز الخبر 1930977

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