اللواء موسوي: الجمهورية الإسلامية تعتبر شموخ العراق وتقدمه من أمنها واستقرارها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن اللواء موسوي، ولددى استقباله وزير الدفاع العراقي ثابت محمد سعيد رضا العباسي، أعرب عن ارتياحه لهذا اللقاء، مؤكدا على التقارب بين البلدين، وقال: إن شعب إيران الإسلامية لديه علاقة قلبية خاصة بالشعب العراقي، وأحد أسباب هذا الاهتمام والقرابة هو وجود العتبات في العراق، وقد ساهمت مراسم الأربعين في تكريس هذه المشاعر أكثر فأكثر.

وتابع: إننا نتمنى دوماً من البارئ تعالى مزيدا من الشموخ والتقدم والاستقرار والأمن للشعب العراقي العملاق، نريد دوما الرفعة للعراق والشموخ ونعتبر أن تقدم العراق واستقراره وعزته من تقدمنا واستقرارنا، وسنفعل كل ما في وسعنا من أجل نمو العراق وتقدمه وأمنه.

وأكد اللواء موسوي على أن الأمن لا يستورد، مشيرا إلى أن الدول الغربية تدخل الدول بهدف تحقيق الأمن، ولكن ليس لها هدف سوى نهب ثرواتها ولايقدمون شيئا لإرساء الأمن فيها وإن أمن المنطقة يجب أن ترسيه الدول نفسها وبالاعتماد على طاقات شعوبها والمنطقة.

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