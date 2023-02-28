رئيس شركة "غازبروم" الروسية یصل طهران لبحث التعاون في قطاع الطاقة بين البلدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أعلنت سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في موسكو، ان أليكسي ميللر رئيس شركة غازبروم الروسية سيقوم بزيارة إلى طهران اليوم الثلاثاء للقاء كبار المسؤولين والمدراء في قطاع النفط والغاز الإيراني، ومناقشة مستقبل التعاون الثنائي.

وأضافت السفارة الإيرانية في بيان اصدرته الاثنين: "عشية هذه الزيارة، عقد اليكسي ميللر رئيس شركة غازبروم لقاء عمل مع السفير الايراني في موسكو كاظم جلالي، لبحث التعاون في قطاع الطاقة وعلى وجه الخصوص في مجال الغاز.

وبحث الطرفان في هذا الاجتماع التعاون الثنائي في مجال النفط والغاز في إطار الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال الاجتماع والاجتماعات السابقة.

وفي هذا الاجتماع، أشار جلالي إلى التطور الشامل للتعاون بين البلدين، وقيّم دخول شركة غازبروم إلى مشاريع النفط والغاز الإيرانية أنه مفيد ومثمر.

من جانبه اعلن رئيس شركة غازبروم، استعداد الشركة لمواصلة مفاوضات الطاقة مع المسؤولين الايرانيين، معتبرا التحديات القائمة في سوق الطاقة الأوروبية بانها ناتجة عن القرارات الخاطئة الصادرة عن مفوضية الطاقة الأوروبية.

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