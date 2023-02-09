إيران وشركة غازبروم الروسية تجريان محادثات لتطوير حقول الغاز في إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه صرح السفير الروسي في طهران اليكسي ديدوف أن إيران وشركة "غازبروم" الروسية تجريان محادثات للتوصل إلى اتفاق بشأن تطوير حقول الغاز في إيران.

وقال السفير الروسي في طهران ، أليكسي ديدوف ، في مقابلة مع وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" اليوم الخميس إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وشركة النفط والغاز الكبرى "غازبروم" تتشاوران حاليا للتوصل لاتفاق خاص بتطوير حقول الغاز في إيران.

وبحسب هذا التقرير ، تحاول شركة النفط الوطنية الإيرانية وشركة غازبروم تحديد التقييم الاقتصادي لمشاركة الشركة الروسية في مشاريع النفط والغاز الإيرانية بناءً على مذكرة التفاهم بشأن التعاون الاستراتيجي التي تم توقيعها الصيف الماضي.

وبناء على الاتفاقية ، تبحث الشركتان المذكورتان في إمكانية التفاعل في مجال حقول الغاز في إيران إلى جانب حالات أخرى.

وفي كانون الاول/ ديسمبر 2022 ، زار وفد من مجموعة غازبروم إيران ، وبعد ذلك اتفق الطرفان على مواصلة المشاورات.

وصرح ديدوف أن "المناقشات بين الجانبين مستمرة ونتطلع إلى التوصل إلى اتفاقيات ذات منفعة متبادلة في هذا الصدد".

وأضاف السفير الروسي أن شركات روسية أخرى مهتمة بشكل كبير بالتعاون مع إيران في قطاع النفط والغاز خاصة في حقل "بارس جنوبي" للغاز.

وفي جانبة اخر من تصريحه قال ديدوف بخصوص محاولة روسيا مواجهة العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب حرب أوكرانيا: "مع الأخذ في الاعتبار ضغوط العقوبات الغربية الواسعة على روسيا بعد بدء العمليات العسكرية الخاصة ، نعمل بشكل مشترك على تطوير أدوات مع إيران للالتفاف على الإجراءات غير القانونية وتقليل أثرها السلبي".

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