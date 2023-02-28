كنعاني: الانفتاح في علاقات الدول العربية مع سوريا خطوة إيجابية نحو التضامن الإسلامي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اشار ناصر كنعاني إلى زيارة وفد البرلمانات العربية إلى دمشق لإعلان تضمانه مع سوريا وكتب في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "الانفتاحات الأخيرة في علاقات الدول العربية مع سوريا، ومنها رحلة وفد البرلمانات العربية إلى دمشق لـ "إعلان التضامن مع سوريا بعد الزلزال المدمر الأخير"، خطوة إيجابية على طريق التضامن الإسلامي، فضلا من كونه نابعا عن الواقعية".

وتابع: "ان دول المنطقة قادرة على حل مشاكلها من خلال الحوار والآليات الإقليمية واعتماد نهج وطني مستقل، شرط تجاهل رغبات قوى الهيمنة ".

وتوجه يوم الأحد وفد من رؤساء البرلمانات العربية برئاسة رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، إلى دمشق وكان في استقباله الرئيس السوري بشار الأسد.

وبعد هذا اللقاء، عقد اجتماع مشترك باستضافه البرلمان السوري وتحدث فيه رؤساء برلمانات مصر والعراق والإمارات ولبنان وفلسطين والأردن.

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