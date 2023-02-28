كنعاني يدين اعتداء الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني في نابلس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أدان ناصر كنعاني على موقع تويتر الهجوم البربري للمستوطنين الصهاينة على الشعب الفلسطيني الأعزل في بلدة حوارة ومحيط نابلس وحرق منازلهم وممتلكاتهم".

واعتبر كنعاني مثل هذه الأعمال الإجرامية للصهاينة التي حدثت استمراراً في نابلس وجنين في الأسابيع الأخيرة، مثالا واضحا على إرهاب الدولة الهيكلي للكيان الصهيوني، ودعا إلى رد حاسم وفاعل ورادع من المجتمع الدولي تجاه الكيان الفصل العنصري.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية: السلوك المتطرف والإجرامي للكيان الصهيوني الزائف وفشل هذا الكيان في الالتزام بأي تعهدات واتفاقيات أثبتت مرة أخرى بشكل صحيح أن المقاومة المشروعة ضد المحتلين الصهاينة وأعمالهم العدوانية هي الخيار الوحيد أمام الشعب وجماعات المقاومة الفلسطينية.

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