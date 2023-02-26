الأسد للوفد البرلماني العربي: زيارتكم دمشق تعني الكثير للشعب السوري

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الرئيس السوري بشار الأسد التقى في اجتماعين متتالين اليوم، رؤساء البرلمانات وأعضاء الوفود البرلمانية العربية التي وصلت إلى سوريا صباح اليوم.

استقبل الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأحد، رؤساء وأعضاء الوفود البرلمانية العربية التي وصلت في وقت سابق اليوم، إلى سوريا، في زيارة تضامن عقب الزلازل الأخيرة التي ضربت البلاد، وخلّفت خسائر بشرية وأضراراً ضخمة، مؤكداً أهمية هذه الزيارات في تثبيت التضامن العربي السوري.

وبحسب بيان الرئاسة السورية، أكّد الأسد أنّ "هذه الزيارة للوفد العربي إلى سوريا اليوم، تعني الكثير بالنسبة للشعب السوري، لأنها تعطي مؤشراً على وقوف أشقائه العرب إلى جانبه في الظروف الصعبة التي يتعرّض لها بفعل الحرب الإرهابية وتداعيات الزلزال".

وأضاف الأسد أنّ "هذه الزيارة تؤكّد أن هناك مؤسسات عربية فاعلة قادرة في مختلف الظروف على أخذ زمام المبادرة والتحرك لصالح الشعوب العربية"، معرباً عن "الشكر للاستجابة السريعة التي أظهرتها الدول العربية على المستويين الشعبي والرسمي، لمساعدة الشعب السوري في تجاوز آثار الزلزال".

قال الرئيس السوري أنّ قوة المؤسسات التي تمثل الشعوب تأتي من كونها تمثل مختلف أطياف وشرائح المجتمع، وما يوفره هذا التنوع من فرصة للحوار وللبحث عن نقاط القوة المشتركة لتكون أساساً في العمل العربي المشترك

كما اعتبر الأسد أنّ "قوة المؤسسات التي تمثل الشعوب تأتي من كونها تمثل مختلف أطياف وشرائح المجتمع، وما يوفره هذا التنوع من فرصة للحوار وللبحث عن نقاط القوة المشتركة لتكون أساساً في العمل العربي المشترك".

من جهته، أكّد رئيس الاتحاد البرلماني العربي محمد الحلبوسي أنّ "الوفد جاء إلى سوريا باسم جميع أعضاء الاتحاد، ليؤكد للشعب السوري في خطوة عملية الوقوف والتضامن مع سوريا، التي فتحت أبوابها لكلّ العرب في مختلف المراحل".

وأضاف الحلبوسي أنّ "هذه الزيارة جاءت كذلك لتأكيد أهمية العمل على جميع المستويات من أجل عودة دمشق لممارسة دورها الفاعل في محيطها العربي".

كذلك، أكّد أعضاء الوفد "استعدادهم لتقديم كلّ الدعم الممكن ليتجاوز الشعب السوري هذه المحنة، لأنّ سوريا لم تنقطع يوماً عن خدمة قضايا الشعوب العربية"، معبّرين عن إيمانهم بأنّ الشعب السوري "قادر على تجاوز آثار الزلزال، كما استطاع مواجهة الحرب والحصار عليه".

وضمّ اللقاء الأول رئيس الاتحاد البرلماني العربي محمد الحلبوسي ورؤساء مجلس النواب في الإمارات العربية المتحدة والأردن وفلسطين وليبيا ومصر، إضافة إلى رئيسي وفدي سلطنة عُمان ولبنان، والأمين العام للاتحاد البرلماني العربي، ومن بعدها انضمّ الأسد ورؤساء الوفود إلى اجتماع موسّع مع كافة أعضاء الوفود البرلمانية، بحسب بيان الرئاسة السورية.

وجاء استقبال الرئيس السوري لوفود الاتحاد البرلماني العربي المشاركة في مؤتمر الاتحاد، بعدما اختتم المؤتمر أعماله أمس في بغداد. وكان البرلمان العراقي قد أعلن أمس أنّ وفداً من الاتحاد البرلماني العربي توجّه إلى سوريا لتأكيد دعمه لها والوقوف مع شعبها، بعد الزلزال الذي وقع في 6 شباط/فبراير، وخلّف أضراراً كارثية.

وشهدت الأجواء السياسية انفتاحاً عربياً تجاه سوريا، إذ وصلت وفود عربية عدة بالإضافة إلى طائرات المساعدات الإنسانية إلى سوريا.

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