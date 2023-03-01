رئيسي: الحكومة ستتغلب على المشاكل بالاعتماد على يقظة الشعب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس الجمهورية قال خلال لقاء مع مجموعة من رجال الدين، ان الثورة الإسلامية هي ثورة ذات طابع ثقافي، داعيا جميع المعنيين بالشؤون الثقافية للبلاد، وخاصة رجال الدين الثوريين واليقظين، بتحمل مسؤولياتهم الثقيلة في تحقيق اهداف الثورة.

وأشار رئيسي إلى أوجه القصور والضعف في الأداء الثقافي في السنوات الماضية، مؤكدا على أهمية دور المساجد وأئمة الجمعة والمصلين والمراكز الثقافية في تعزيز القيم الثورية والثقافية.

واعتبر رئيس الجمهورية تعزيز مدى الإنتاجية في المؤسسات والمراكز الحكومية كأحد أولويات حكومته، مضيفا: "ان معايير تثمين الأداء فب الحكومة هي الإنتاجية العالية وجودة الخدمة، وهذه المسألة تحظي باهمية اكثر في نظام التعليم".

وأشار رئيسي إلى نجاح الحكومة في تعويض عجز الموازنة دون الاقتراض من البنك المركزي، ونمو الإيرادات الضريبية والصادرات غير النفطية وكذلك مؤامرة الأعداء لإثارة اعمال الشغب ومن ثم زعزعة الاستقرار في سوق العملة وقال: "ان الحكومة ستتغلب على المشاكل وتهزم الأعداء مرة أخرى بالاعتماد على يقظة الشعب كدعم أساسي لها".

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