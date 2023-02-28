أمير عبد اللهيان: إيران ضد توسع الناتو والحرب في أوكرانيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير خارجية الايراني مع نظيرته النرويجية أنكن هويتفلدت وتبادل معها بعض الموضوعات ذات الاهتمام الثنائي والإقليمي والدولي.

وأعرب أمير عبد اللهيان عن ارتياحه للمشاورات السياسية بين البلدين ورحب برغبة الجانب النرويجي في مواصلة هذه المحادثات.

وبينما انتقد المواقف غير البناءة والحسابات الخاطئة لعدد معين من الدول الأوروبية فيما يتعلق بالاعمال الشغب الأخيرة في إيران، وكذلك المواقف الخاطئة لرئيس البرلمان النرويجي، مضيفا: نحن نعتقد أن المحادثات يمكن أن تحل سوء التفاهم.

وسرد أمير عبد اللهيان وجهات نظر بلدنا بشأن الأزمة في أوكرانيا وأضاف: بينما نعارض جهود توسيع الناتو، فإننا نعارض أيضًا الحرب في أوكرانيا وندعم سيادة الدول ووحدة أراضيها.

ومن جانب اخر شددت وزيرة خارجية النرويج في هذا الاجتماع على أهمية ودور الجمهورية الإسلامية الايرانية الإقليمي ووصفت حضور ومشاركة الجمهورية الإسلامية الايرانية في المبادرات الإقليمية بأنه ضروري ومهم. كما عرضت وجهات نظر بلادها حول بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك بين إيران والنرويج.

وتوصل الطرفان إلى تفاهم على مواصلة الاتصالات والتشاور وتبادل الآراء السياسية حول القضايا التي تهم البلدين.

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