إيران تعزي الیونان بضحایا حادث القطار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية عن تعاطفه مع العائلات المتضررة بهذا الحادث المأساوي، سائلا الباري عز وجل الرحمة والمغفرة للمتوفين والشفاء للمصابين.

وسقط 32 قتيلاً على الأقل و85 جريحاً في حادث اصطدام وقع بين قطارين في مدينة لاريسا في وسط اليونان، مساء أمس الثلاثاء، بحسب ما أعلن جهاز الإطفاء اليوناني فجر الأربعاء.

وقال متحدث باسم فرق الإطفاء للصحافيين إنّه "حتى الآن جرى العثور على 32 شخصاً قد فارقوا الحياة، وأصيب 85 شخصاً بجروح"، مشيراً إلى أنّ عمليات الإنقاذ لا تزال مستمرة.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية "آنا"، فإنّ المعلومات الأولية تُشير إلى أنّ الحادث نجم عن اصطدام قطار شحن بقطار ركاب كان على متنه 350 راكباً، مشيرةً إلى أنّ الحادث أسفر عن خروج 3 عربات عن السكة.

وكان قطار الركاب في رحلة من العاصمة أثينا إلى مدينة تيسالونيكي في شمال شرق البلاد، بحسب المصدر نفسه.

ومن جهتها، قالت قناة "إرت" التلفزيونية العامة، إنّ الحادث أدّى إلى احتراق إحدى عربات قطار الركاب، مشيرةً إلى أنّ ألسنة النيران حاصرت عدداً من الركاب.

وشاركت أعداد كبيرة من فرق الإسعاف والإنقاذ والتدخل السريع في عملية إنقاذ الضحايا.

وبحسب موقع "أونلاريسا" الإخباري المحلي، فقد هرعت إلى مكان الحادث وحدات من الشرطة و40 عنصراً من فرق الإطفاء و30 سيارة إسعاف لإنقاذ "عشرات الجرحى".

ومن جانبها، أكّدت وكالة الأنباء الرسمية أنّ فرق الإطفاء تمكّنت من السيطرة على الحريق ليلاً.

ونقلت صحيفة "بروتوثيما" المحلية، عن أحد الناجين ويدعى لازوس قوله "لقد عشنا تجربة مروّعة للغاية".

وأضاف "أنا لم أصب بجروح، لكنّي ملطّخ بدماء أشخاص آخرين أصيبوا بجواري".

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